Залужный ответил школьнице из Ивано-Франковска на письмо и отблагодарил ее за патриотизм. Фото

Школьница из Ивано-Франковска Анна Шахова осенью прошлого года, выполняя задание учителя, написала письмо главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному. Ученики 2-Г класса в тот день изучали тему написания писем и девочка выбрала адресатом именно украинского военачальника. И он получил послание и ответил ребенку.

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Об этом сообщили на странице Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Там отметили, что письмо Залужному Анна писала, находясь за границей.

"Мама отправила это письмо в Украину бабушке и дедушке, которые, прочитав его, отправили его адресату. И он его получил! Искренние слова благодарности и патриотизм девочки поразили Главнокомандующего ВСУ", – сказано в сообщении.

Теперь девочка вернулась в Украину – и очень вовремя. 23 марта Ивано-Франковский лицей № 21 имени Евгения Коновальца, где она учится, посетил начальник Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Ярмошук.

Он вручил Анне Шаховой одну из самых высоких наград от генерала Валерия Залужного за ее высокий патриотизм и поддержку Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14-летняя девочка из Финляндии после начала полномасштабной войны России против Украины начала собственноручно вязать теплые шерстяные носки, продавать их и заработанные средства донатить на поддержку нашей страны. Подарок от школьницы получил и президент Украины Владимир Зеленский.

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