Залужный напомнил, как проходило освобождение Змеиного, и поблагодарил защитников Украины. Видео

Год назад, 30 июня 2022 года, украинские защитники освободили от российской оккупационной армии остров Змеиный. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, как это происходило.

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Он также поблагодарил Силы безопасности и обороны Украины. Соответствующее видео главнокомандующий ВСУ опубликовал в своем Telegram-канале.

"Ровно год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили Змеиный остров от российских оккупантов. Спасибо всем, кто защищает Украину", – отметил он.

Стоит добавить, что возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиное стало выдающимся событием в истории нашего государства и армии.

В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, к острову Змеиный подошли российские корабли и призвали украинских военных сложить оружие и отдать им остров. В это время защитники Украины произнесли легендарную фразу "русский военный корабль – иди на**".

При поддержке авиации российские оккупанты атаковали остров Змеиный ракетным крейсером "Москва" и корветом "Василий Быков". В результате Змеиный был захвачен, а его инфраструктура уничтожена.

13 апреля украинский ракетный комплекс "Нептун" нанес удар по ракетному крейсеру "Москва". В результате российская армия потеряла свой флагманский корабль черноморского флота.

В течение июня вокруг острова шли ожесточенные бои. Уже 30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что российские оккупанты под давлением украинских военных покинули остров. Враг в свою очередь поражение на Змеином назвал "жестом доброй воли".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Об уходе острова рассказал капитан ВСУ Мирослав Гай. По его словам, украинская спецоперация на Змеином шокировала оккупантов – в результате они вынуждены были сделать "жест доброй воли".

– В ночь на 11 февраля враг сбросил четыре авиабомба на Змеиный. Потерь и пострадавших, к счастью, не было.

– Таким образом оккупанты послали сигнал своей аудитории из-за пропаганды, не имея чем похвастаться в реальности, объяснили в ОК "Юг".