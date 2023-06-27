Залужный и Шаптала посетили пункты управления войск ОК 'Север'. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала посетили пункты управления войск оперативного командования Север, проверили работу пунктов и обсудили улучшение оборонных способностей украинских защитников.

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Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий отметил, что россияне продолжают систематические артиллерийские обстрелы пограничных районов Черниговской и Сумской областей и применяют диверсионно-разведывательные группы.

"Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонных способностей. Отслеживаем противника на севере, готовы дать достойный отпор", – заверил он.

Напомним, государственная пограничная служба Украины не фиксирует начало строительства лагерей для ППК "Вагнер" в Беларуси, как и присутствия самих наемников. В то же время, исключать этого нельзя.

Стоит отметить, что с осени 2022 года Россия не наносит удары по Украине с территории Беларуси. Пока оккупанты атакуют только из РФ.

Напомним: 29 мая стало известно, что Россия снова опрокинула на территорию соседней Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Вооружение разместили в районе населенного пункта Новоколосово в Минской области РБ. Как отмечается, техника оккупационной армии страны-агрессора вскоре должна вступить на боевое дежурство.

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