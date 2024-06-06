На пляже – огневая точка, в море – канализация, магазины и кафе даже не открылись: что происходит с курортным сезоном в Крыму

Море на побережье оккупированного Крыма уже прогрелось местами до 19-20 градусов, однако туристов можно сосчитать по пальцам. Чаще всего на пляжах теперь загорают сами крымчане, а также российские бюджетники, которым дали путевки в санатории. Встречаются и военные преступники, находящиеся здесь на отдыхе или реабилитации. Также теперь на остров отправляют жителей других оккупированных территорий, в том числе детей.

Но эта публика крымский бизнес не устраивает. Владельцы не спешат открывать кафе, рестораны, магазины и лотки с сувенирами. Тем более что часть пляжей западного Крыма закрыта, там российские военные нарыли окопов и настроили укреплений.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

На пляжах – огневые точки

Из-за "СВО" часть пляжей на западе полуострова остаются закрытыми, там вместо отдыхающих теперь окопы, огневые точки, а российские военные не допускают туда даже местных.

Это пляжи в Штормовом, Поповке, Молочном, Межводном. Также пляж от Евпатории до Прибрежного буквально утыкан оборонительными сооружениями.

"Замечательный пляж от Евпатории до Прибрежного полностью готов к жаркому курортному сезону. Покажите это видео тем, кто собрался ехать в Крым на отдых. Обстановка романтичного отдыха под взрывы и стрельбу среди окопов и укреплений им гарантирована. А если повезет, то еще и обломок на память привезут – прямо в своем теле", – говорит один из блогеров, чье видео опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер".

Огневые точки обнаружены и в районе Новофедоровки в Сакском районе, а также между поселками Николаевка и Богайлы (до декоммунизации – Фрунзе) и на Южном берегу, в частности в Симеизе.

Закрыта для туристов и часть косы Беляус, которую еще называют крымскими Мальдивами из-за необычайно красивого пляжа.

Это было излюбленное место отдыха тех, кто увлекается диким туризмом. Но теперь там тоже обустроились российские военные.

По словам крымчан, на побережье уже нет сравнительно безопасных зон (до прилетов по российской базе ПВО на горе Ай-Петри такой зоной еще считался Южный берег). Российские оккупанты превратили Крым в сплошную военную базу.

Везут льготников и детей

В начале июня в Крыму море уже прогрелось до +19-20 градусов. Первые отдыхающие купаются и загорают. Но, как и в прошлом году, пляжи почти пустые. Разве что в Ялте по выходным немного больше народа на набережной.

Большинство отдыхающих составляют приехавшие на полуостров по бесплатным или льготным путевкам: российские военные и бедные бюджетники.

Также пустые места в пансионатах и детских лагерях активно заполняют жителями оккупированных территорий. К примеру, в лагерь "Артек" собираются привезти детей из оккупированной части Херсонской области. А всего около 9 тысяч юных украинцев оккупационные власти завезут на полуостров этим летом.

Еще в лагеря в июне и августе привезут 500 детей из Белгорода. Такое впечатление, что создают из них живой щит...

А вот покупать путевки в пансионаты и санатории никто не хочет даже со скидками в 30-40%. Да и российские льготники все чаще отказываются от такой роскоши, потому что никто не хочет рисковать.

Даже не оформляют брони

Многие гостиницы на полуострове пустуют. Владельцы не хотят говорить, много ли мест у них забронировано на сезон. Но некоторые признаются, что даже не делают брони, потому что после очередного обстрела люди звонят по телефону и отказываются от отдыха.

"Можно даже в июле приехать и без проблем найти жилье. Потому что никто не знает, какой будет ситуация, что будет с Крымским мостом. И цены в этом году будут ниже, чем в прошлом, потому что туристов мало. Те, кто в прошлом году скупился и держал высокие цены, проиграли", – рассказывает жительница Алушты Екатерина.

К тому же Крым до сих пор не справился с последствиями ноябрьского "шторма столетия". К примеру, в Кореизе (ЮБК) до сих пор разрушены пляжи, пирсы, набережные, часть пляжей закрыта.

Никто не захочет отдыхать среди торчащих металлических конструкций.

Также россияне жалуются, что, кроме трассы "Таврида" и некоторых облагороженных набережных, инфраструктура полуострова оставляет желать лучшего. Пляжи не ухожены, в море стекает канализация, сервис традиционно плохой.

Вопрос парковки тоже стоит остро.

В то же время оккупационные власти зарядили крымских блогеров вовсю расхваливать отдых на полуострове. Авторы видео уверяют, что пляжи забиты, хотя на самом деле видно, что народу очень мало. Поэтому большинство кафе, пляжных магазинчиков и киосков так и не открылись.

Крымские оккупационные власти также выдают желаемое за действительное – по их мнению, уже половина отелей забронирована и спрос растет.

Но никто из них ни слова не говорит о войне, взрывах, опасности отдыха на оккупированном полуострове. Напротив, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов уверяет, что безопасность жителей и гостей они обеспечат. При том, что почти разбитая Силами обороны Украины крымская ПВО сейчас пропускает большинство воздушных целей...