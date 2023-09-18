Законопроект об изъятии 'военного' НДФЛ имеет низкую популярность среди депутатов, военных и общества – исследование

Компания "Active Group" провела социологическое исследование отношения граждан Украины к инициативе Правительства по изъятию "военного" НДФЛ с доходов общин.

По данным исследования, только 16,9% граждан готовы забрать "военное" НДФЛ у местного самоуправления.

Проекция такой позиции граждан Украины на Парламент будет означать, что за соответствующий законопроект (10037) могут отдать свои голоса максимум 76 народных депутатов, а учитывая то, что действующих членов Парламента сейчас 403, то их только 68 (16,9% от 403 действующих нардепов) .

Украинские защитники выступают против закона 10037, согласно которому у общин забирают налоги с их зарплат. Они обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде. Военные подчеркнули, что эти средства сейчас используются местными бюджетами на нужды боевых подразделений и развитие общин, в которые будут возвращаться сами защитники после войны. А в изъятии военного НДФЛ ослабит общины и лишит их возможности помогать Силам обороны и оказывать качественные услуги жителям.

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Напомним, 12 сентября правительство зарегистрировало в парламенте проект закона "О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины по обеспечению поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины".

Законопроект №10037 предусматривает изъятие из местных бюджетов НДФЛ от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава за период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Для бюджетов территориальных общин это потеря 20 млрд. гривен в 2023 году и 65 млрд. гривен в 2024 году.