Законодательство Украины дает право громаде регулировать рынок внешних рекламных конструкций, – адвокат

Хаотично размещенные рекламные конструкции не только уродуют внешний вид города, но и зачастую создают более опасную проблему – заслоняют обзор участникам дорожного движения, и как следствие – провоцируют дорожно-транспортные происшествия.

В этом уверена управляющий партнер адвокатского объединения "Комплекс групп", адвокат Елена Доненко. По ее словам, не смотря на противоречивую судебную практику в этом вопросе, законодательство Украины однозначно дает право территориальной громаде регулировать вопросы рынка внешних рекламных конструкций на своей территории.

"Исполнительный комитет непосредственно в интересах всех горожан принял законное и мотивированное решение о демонтаже рекламных бордов.

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На мой взгляд, подобного рода "очищение" поможет решить ряд архитектурных вопросов, накопившихся за многие годы, кроме того, приблизит Днепр к европейским стандартам, так как в центральных городах Европы априори запрещены подобные виды рекламных конструкций", – отметила Елена Доненко.

Также, по словам управляющего партнера адвокатского объединения "Комплекс групп", в реализации законных решений исполкома огромное значение имеют действия полицейских:

"Учитывая искусственный резонанс, который уже присутствует в этом вопросе, огромное значение при реализации вышеуказанного решения исполкома, будут иметь действия представителей Национальной полиции Украины, которые должны осуществляться в полном соответствии с законодательно установленными требованиями и стандартами обеспечения безопасности жизни и здоровья всех участников процесса. Четкие и слаженные действия по обеспечению общественного порядка во время проведения мероприятий по демонтажу рекламных бордов минимизирует неудобства для горожан", – добавила Елена Доненко.