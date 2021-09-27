Загадочно погибшего в Киеве Шишова похоронили почти через два месяца. Фото

Погибшего 3 августа в Киеве главу Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталия Шишова похоронили в воскресенье, 26 сентября, почти через два месяца. Там присутствовали только близкие.

Похороны также прошли без камер. В этот же день беларусы вышли на Майдане Незалежности в Киеве, чтобы почтить память Шишова, сообщили на странице Беларуского дома в Украине в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 26 сентября 2021 года, на 55 день после убийства, состоялись похороны главы БДУ Виталия Шишова. Напоминаем, что в следующее воскресенье (3 октября) планируется открытая поминальная служба по Виталию", – говорится в сообщении.

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На странице БДУ отметили, что тело Шишова для захоронения выдали только 26 сентября. Теперь близкие Шишова ждут подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы.

Напомним, девушка погибшего говорила, что Виталия Шишова не дают похоронить. По словам Божены Жолудь, прокуратура не давала разрешение на захоронение. Там объясняли это тем, что тело не отдадут родственникам, пока будет длиться следствие, чтобы не проводить эксгумацию, если что-то понадобится.

Однако никаких указаний прокуратуры о том, что нужно тщательно сохранить тело или бальзамировать его не было. Без документов морг не мог этого сделать самостоятельно. Девушка считает, что проводить экспертизы кожного покрова было уже нельзя из-за состояния тела.

Пропавший глава БДУ Виталий Шишов 3 августа был найден повешенным в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков рядом с домом умершего. Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование гибели белоруса. Правоохранители будут проверять все версии трагедии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

В Белорусском доме заявили, что за Шишовым, который переехал в Украину в 2020 году, велась слежка. О фактах были соответствующие сообщения полиции.

Белорусский дом в Украине – это некоммерческая общественная организация. Она оказывает помощь гражданам Беларуси и тем, кто пострадал от режима непризнанного президента страны Александра Лукашенко, в частности, с жильем и трудоустройством.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, белорусский режиссер считает, что главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова убили и это был показательный жест незаконно избранного президента страны Александра Лукашенко. Он добавил, что таким образом пытаются запугать белорусов, которые выехали в Украину.