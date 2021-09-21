Задержан боевик "ДНР", который обстреливал позиции ВСУ на Донбассе: ему сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины поймала боевика "ДНР", который обстреливал позиции Вооруженных сил Украины, и сообщила ему о подозрении. Мужчину задержали при попытке пересечь линию разграничения.

В ходе расследования СБУ установила, что злоумышленник был в составе танкового подразделения боевиков. Известно, что оно причастно к обстрелам позиций украинских защитников, говорится на сайте ведомства.

Мужчина в 2016 году присоединился к оккупантам в качестве механика-водителя танка. Позже он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы найти работу. Злоумышленнику объявили о подозрении по статьям 258-3, 110 и 260 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит тюрьма. Досудебное расследование продолжается.

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