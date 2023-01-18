''Зачистка'' от захватчиков: в ВСУ показали видео, как устраивают ''бавовну'' оккупантам на Бахмутском направлении. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от захватчиков. Наши защитники показали видео, как устраивают "бавовну" российским оккупантам на Бахмутском направлении.

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Соответствующий ролик опубликовали Сухопутные войска ВС Украины. В частности, ВСУ применили против захватчиков мобильную реактивную систему залпового огня на базе пикапа.

"Отдельное подразделение Курта 28-й омбр, применяя мобильную РСЗО на базе пикапа, ударило по позициям российских оккупантов на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что за минувшие сутки, 17 января, украинские защитники ликвидировали еще 820 солдат армии государства-террориста России. Так, общее количество живой силы войск агрессора, с самого начала полномасштабной войны полегло в Украине из-за амбиций диктатора Владимира Путина, уже достигло 117 770 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожение штурмовой группы ППК "Вагнер" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.