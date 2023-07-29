Зачем японцы ставят соль в туалете: суть традиции

Япония – это одна из самых развитых стран мира, но, несмотря на это, японцы очень суеверный народ. Их традиции и поверья могут показаться очень странными и причудливыми для нас.

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Японцы до сих пор чтят обряды своих предков, одним из таких, является соль в туалете и в ванной комнате. OBOZREVATEL узнал в чем суть поверья.

В Японии верят, что злые духи могут проникать в дом через вентиляционные отверстия или открытые окна. А соль – это мощный оберег, который может оградить семью и дом от нечистых сил.

Поэтому японцы оставляют маленькие мисочки с солью в ванной комнате. Также они делают из соли пирамидки и расставляют в других комнатах, чтобы защититься от нечисти.

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Нужно постучать по дереву, чтобы предотвратить неприятности и не сглазить. Но если рядом нет ничего деревянного, то люди часто стучат себе по голове.

Нельзя ничего передавать через порог и сидеть на пороге, потому что это может потревожить духи умерших.

Часы и ножи – это не самые лучшие подарки. Часы ускоряют течение времени для того, кому его подарили, а острые предметы приносят в дом ссоры и невзгоды.

Если человек вынесет мусор после заката, то в его дом могут проникнуть злые духи, блуждающие в темноте.

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