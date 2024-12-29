Зачем японцы массово покупали в СССР битое стекло и сразу его выбрасывали

Современный подход к бытовому мусору предполагает переработку как можно большего количества отходов. А вот во времена СССР к этому относились проще: что-то просто выбрасывали, а что могли – продавали. Например, битое стекло в больших количествах закупала Япония, после чего сразу выбрасывала его в море.

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Долгие годы никто не мог понять, в чем был смысл подобных действий. Однако OBOZ.UA узнал этот секрет.

Оказывается, Японию не интересовало стекло. Стране требовалась деревянная тара, в которой его привозили. Поскольку в советские времена к природным ресурсам относились довольно небрежно, такие ящики нередко делали из ценных пород дерева. Среди них встречался даже кедр.

На территории СССР лесов для вырубки было очень много, а применение на лесоповале труда заключенных сводило итоговую стоимость древесины к минимуму. В то время как в Японии древесина была дефицитным ресурсом. А кедр вообще ценился очень высоко.

Чтобы сэкономить на закупках леса, в Японии придумали хитрый план. Он заключался в скупке стеклянного боя крупными партиями исключительно ради тары. Стекло тут же сбрасывали в море – его нейтральный химический состав не несет угрозы экологии, а древесину из ящиков использовали для разных нужд, в том числе для изготовления мебели. Заработать на таких товарах удавалось очень хорошо.

Кстати, это был не единственный способ японцам воспользоваться советской нерациональностью для своей выгоды. Они также покупали поломанные топоры без ручек, получая таким образом за бесценок металл для изготовления разных товаров. Например, высококачественных лезвий для бритья. Их, кстати, Япония продавала в том числе обратно в СССР.

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