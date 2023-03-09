Блог | Дмитрий Чернышев: Зачем россияне опубликовали видео расстрела украинского воина

Несколько слов о расстреле безоружного украинского военнопленного и о том, почему это видео появилось именно сейчас.

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Но сперва немного истории. Перед коммунистами всегда стояла серьезная проблема — как заставить людей, которые не хотят воевать, умирать за советскую власть?

Сначала крестьян втягивали в погромы под лозунгами "Грабь награбленное" и "Мир хижинам, война дворцам". Нужно было "замазать" как можно большое количество людей — помещик вернется, узнает, как ты грабил его усадьбу, он тебя повесит. Сражайся за нас до последней капли крови. И как один умрем в борьбе за ЭТО. Людям врали, кто они получат землю и волю. Когда стало понятно, что ни того, ни другого не будет, главным помощником коммунистов стал ГОЛОД.

Еще до Октябрьской революции Ленин писал: "Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках… И мы имеем средство для этого. Нам дало для этого средство и оружие в руки само воюющее капиталистическое государство. Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность". Напомню, что уже в 1929 году в Ленинграде были введены продуктовые карточки — на хлеб, крупу, сахар, масло, яйца, мясо, картофель.

Кроме голода использовался, разумеется, и СТРАХ СМЕРТИ. Не только за себя. В приказе № 270 говорилось, что даже семьи солдат, сдавшихся в плен, будут арестовывать. Сражайся за Советскую власть до последней капли крови.

Самые подлые приемы использовались коммунистами для разжигания партизанской войны в тылу. Обычный крестьянин, оставшийся с семьей на захваченной территории, не хочет идти в партизаны. Коммунисты переодевались в немцев и устраивали карательные рейды, сжигая целые деревни. Они провоцировали немцев на жестокость по отношению к местному населению, чтобы разжечь "пламя партизанской войны". Этим же приемом коммунисты будут пользоваться и после войны, чтобы лишить "лесных братьев" поддержки местного населения. Сражайся за Советскую власть до последней капли крови.

Про заградотряды и приказ №227 напоминать не буду. Напомню, только, что за дезертирство было расстреляно более 150 000 человек. Десять пехотных дивизий. Сражайся за Советскую власть до последней капли крови.

И в этой подлой войне солдаты не хотят воевать за Путина. Значит, их надо заставить. Как это сделать? Первый вариант — деньги. Для обывателя, замордованного нищетой и кредитами, несколько миллионов — огромные деньги.

Но приехав на фронт и попав под убийственный огонь, обыватель быстро понимает, что умирать не хочет. Начинается массовое дезертирство и сдача в плен. Как с этим бороться? Особенно учитывая грядущее украинское наступление, когда фронт посыплется. Только через СТРАХ. Для этого показывают ролик с кувалдой. Знаешь, что МЫ с тобой сделаем? Именно для этого публикуется видео с расстрелом безоружного. Знаешь, что ОНИ с тобой сделают после этого? Сражайся за Путина до последней капли крови.

Уверен, что это видео не последнее. Юля Чичерина с вытаращенными глазами будет рассказывать вам, как украинцы вырезают звезды на спинах российских пленных, а потом кастрируют их. Соловьев будет живописать, как живых российских пленных разбирают на органы. Настало время охр*нительных историй. Сражайся за Путина до последней капли крови.