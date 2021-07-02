Не только в Киеве, а по всей стране развешена подобная социальная реклама, где нашим медикам желают беречь себя! При этом медработник одета в защитный комбинезон из обычного полиэтилена, в котором ей через пол часа станет натурально плохо!

Как же это лицемерие уже достало... Ладно бы во дворе была весна 2020, когда не было никаких СИЗ и надевали что угодно, лишь бы хоть как-то защититься!

Но вспомним, что на дворе 2021 и добавлю еще пару фоток. На них видна наша законсервированная увы месяца четыре назад черниговская фабрика "ТК-Медзахист". В мае 2020 мы взяли кредит в 600 тысяч евро, добавили своих и закупили самое современное оборудование, позволяющее производить защитную одежду для медиков из самых дышащих, но при этом соответствующих всем требуемым нормам, микропористых нетканных и мембранных материалов - Tyvek , SpanBel , SMS и др.

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Напомню, что в прошлом году, когда весной до нас добрался ковид, в Украине не было никакого собственного производства медицинских СИЗ. Но за пол года их появилось несколько десятков! И госзакупку, которую в осенью прошлого года провело по поручению МОЗ уполномоченное и профессиональное ДП Медичні закупівлі України , в соответствии со всеми жесткими международными требованиями соответствия ДСТУ EN-14126, никто не сорвал ни по плотным срокам, ни по качеству! Только вот в этом году работы нет и не только наша фабрика, но и почти все другие подобные производства по Украине остановились. Централизованных закупок СИЗ нет, а закупщикам на местах все равно что и с каким качеством закупать - главное не здоровье врачей, не их защита и не санитарные нормы, а проценты отката!

И вот результат. Смотрим статистику: "За период пандемии в Украине COVID-19 заболели более 82 тыс. медработников, 796 из них умерли. Об этом со ссылкой на данные "Центра общественного здоровья" сообщил в апреле Укринформ…"

А все почему? Вопреки всем обещаниям снятого недавно министра Степанова от МОЗа до сих пор нет четкого ответа на вопросы:

- какие стандарты и единые требования к качеству изделий?

- какими документами их требуется подтверждать?

- кто контролирует соответствие показателей качества поставляемых СИЗ?

- порядок утилизации СИЗ?

- каким должен быть запас СИЗ в медучреждениях или регионах на случай новых вспышек?

- когда для эффективного использования бюджетных средств появится система управления информацией использования и учета СИЗ?

В итоге все те производители, которые вложились в качественное и потому дорогое оборудование и сырье, а еще в подтверждение в европейских (и тоже очень дорогих!) лабораториях показателей соответствия международным стандартам качества, пролетают, как фанера, на местных тендерах! На которые приходят "свои", но не имеющие никакого отношения к медицине, предприятия, показывают или самодекларацию (!), или "левое" подтверждение, выданное не уполномоченным на то органом и могут в итоге ставить любую цену и поставлять, что попало! При этом закупки проходят непублично, по упрощенной схеме. Но даже если бы они отражались на Prozorro, это бы ничего не изменило - жаловаться в АМКУ бесполезно пока у заказчиков на местах есть право писать в ТЗ что угодно, раз МОЗ никак это не регламентирует.

На днях в Федерація роботодавців України прошёл на эту тему круглый стол. Ни один, даже формальный представитель Міністерство охорони здоров'я України на него ни онлайн ни в формате zoom не явился, несмотря на просьбы и заранее отправленные приглашения. Присутствовали представители ДП МЗУ, производители СИЗ, ГС "Біомедзахист", СНБО и др. МОЗу предложена резолюция, где прописаны первоочерёдные меры, которые уже в этом году позволят исправить вопиющую неэффективность госзакупок СИЗ. Ссылку оставлю в комментах. Очень просим нового министра Виктора Ляшко включится в решение этих наболевших проблем!

Ну а пока вижу, что как только начнётся новая вспышка эпидемии Кабмин снова закроет целые отрасли экономики за которыми стоят миллионы людей и тысячи работающих предприятий! Запретить чего-то ведь гораздо проще, чем системно выстроить работу…

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