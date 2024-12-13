Забыть не получится никогда: объявлены победители Конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", организованного Фондом Рината Ахметова
Подведены итоги Конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь", организованного Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Всего на конкурс было направлено более 4000 эссе со всей Украины. Каждое из них – мощный голос поколения, переживающего войну. Работы оценивало звездное жюри, в которое вошли известные специалисты и выдающиеся творческие личности.
Победителями стали:
– 30 учеников
– 10 учителей
– 20 участников получат поощрительные призы
Список победителей по ссылке.
Даша Трегубова, актриса, ведущая, продюсер, участница звездного жюри: "Это так страшно – читать истории детей, ставших взрослыми против своей воли. Их первая встреча с войной, смерть, которую они видели на расстоянии ладони, потери, которые невозможно ничем восполнить… Это как дневник Анны Франк, голосами и личными историями украинских детей. Читаю и плачу над каждым эссе. Каждая история – как нож. Но в то же время я понимаю, как важно для них высказаться, собрать все ужасное – воспоминания, страхи, боль – и описать это. Это как терапия. Чтобы двигаться дальше, нужно прожить и отпустить. Но забыть не получится никогда".
Конкурс дарит детям чувство значимости их голоса, открывает новые перспективы и вдохновляет на будущие достижения. Лучшие работы войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшей в мире коллекции историй о войне в Украине. Сегодня коллекция насчитывает более 120 тысяч историй, записанных из первых уст.
Иван Степурин, издатель и руководитель издательства "Саммит-Книга", участник жюри: "Невероятно сложной задачей было определить победителей Конкурса эссе "1000 дней войны. Мой путь". С одной стороны – мучительная боль при чтении историй детей, в которых война собрала не только детство, а нередко и самых дорогих людей. С другой стороны, крайне трудно выбрать лучших, ведь все рассказы глубоко реалистичны, написаны искренне, на высоком художественном уровне, без формальностей и шаблонов. Как член жюри этого конкурса, я не только ощутил глубокую эмпатию, но и получил незабываемый жизненный опыт общения с юными украинскими героями".
Подарки и ценные призы получат учащиеся и учителя, чьи работы были признаны лучшими. Поздравление победителей состоится в рамках новогодней акции программы "Ринат Ахметов - Детям". В течение года программа реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе "Ринат Ахметов – Детям!" маленькие украинцы получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, могут развиваться и реализовать свои мечты. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра
Организаторами конкурса выступили Фонд Рината Ахметова при поддержке Государственного научного учреждения Институт модернизации содержания образования и Министерства образования и науки Украины.
Поделиться своей историей о войне можно на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова civilvoicesmuseum.org или по телефону горячей линии: 0 (800) 509 001.