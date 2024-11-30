'Забыла, кто выступил гарантом безопасности после ядерного разоружения?' В сети раскритиковали Спартц за интервью об Украине. Фото

Скандальная конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц накануне заявила, что для победы в войне с Россией Украина должна "мобилизовать всю страну", аргументируя это тем, что Россия имеет численное преимущество и не учитывает потери своих граждан. Это заявление вызвало волну негодования в украинском обществе.

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В социальной сети Facebook украинцы напомнили, что именно США выступали гарантом безопасности Украины после ее ядерного разоружения. Также пользователи обратили внимание, что Россия воюет не только своими силами, но и при поддержке наемников из Северной Кореи, Афганистана и других стран.

"Она забыла, что Америка выступала гарантом безопасности Украины после уничтожения ядерного оружия, а теперь им не нужны украинцы, им нужны территории и недра Украины, и в этом мире демократии нет, есть только деньги и еще раз деньги, они управляют миром, а не человеческие ресурсы", "Разоружили, а теперь еще хотят, чтобы нас не существовало, хорошая позиция, а вы были гарантами", – пишут украинцы.

К тому же отмечают пользователи, РФ получает помощь в обходе санкций, даже со стороны некоторых западных государств, что подтверждается использованием иностранных комплектующих в ее ракетах и дронах, которые бьют по Украине.

"Что-то они там забыли, что Украина воюет не только с Россией, но и с Китаем, Ираном, Северной Кореей. Что России помогают преодолеть Украину еще куча разных стран, такие как Беларусь, Казахстан, Узбекистан, вон даже Грузия, разные Таиланды, Индии, которые помогают обходить санкции. Так и сам Запад не брезгует их обходить. Одна начинка ракет и шахедов на это указывает. Они хотят пожертвовать целым народом ради своих интересов", – писали в комментариях.

Украинцы также отмечают, что современная война решается техническими преимуществами, а не только человеческими ресурсами, и эта война это ясно продемонстрировала.

""Если все пойдут на войну – кто их содержать будет? Ведь на одного воина работают восемь человек", "Даже если Украина мобилизует всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, у орков все равно будет втрое больше (оптимистический прогноз), добавьте военных северной Кореи, афганцев, которых они подтянут... А кого подтянем ли мы? Войну выиграют техникой, а не людьми, и эта война еще больше продемонстрировала. Как победить фабы, кабы, искандеры, другие ракеты, самолеты, даже всеми украинцами с автоматами? Может, госпожа Спартц поедет на "0" и научит, так сказать, собственным примером вдохновит. Верните нам наше вооружение – и мы как-то сами разберемся", – пишут пользователи.

Также пользователи отмечают, что Украина до сих пор не получила всей обещанной техники и боеприпасов.

"Если уже уничтожат и детей с 18 лет, кто останется жить в Украине, кому нужна Украина без украинцев?", "А с каким оружием вся мобилизованная страна пойдет в бой? Вы, наши гаранты мира, даже не дали все, что пообещали, я уже не говорю о том, что вы не даете то, что нам нужно!" – пишут украинцы.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц сделала скандальное заявление, что для победы в войне с Россией Украине нужно "мобилизовать всю страну". В качестве примера Спартц вспомнила Советский Союз, отметив, что во время Второй мировой войны в борьбе с нацистской Германией там привлекали даже детей и пожилых людей.

Ранее советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что Украина сталкивается с нехваткой оружия для обеспечения уже мобилизованных военнослужащих. По его словам, это вызвано задержками в поставке помощи от западных партнеров. Таков был его ответ на публикации в западных СМИ, предлагавших снизить мобилизационный возраст.

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