Забота о ВПЛ: 'Евросолидарность' открыла 'горячую линию' юридической помощи для внутренних переселенцев

"Европейская Солидарность" постоянно занимается проблемами ВПЛ, которые страдают из-за разрушенного жилья, отсутствия финансовой и социальной поддержки от государства. Теперь "ЕС" открыла "горячую линию" для внутренних переселенцев.

Видео дня

Об этом на брифинге сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"С нашей точки зрения забота о ВПЛ сегодня – это, кроме поддержки наших военных и Вооруженных Сил Украины, одна из главных задач, которую каждая политическая партия, каждая фракция должна ставить перед собой. Потому что ВПЛ, если мы говорим о гражданском населении, пострадали больше всего", – отметил Герасимов.

По его словам, некоторые семьи переселенцев теряли все по 2-3 раза.

"Именно поэтому постоянно, находясь в оппозиции, мы делаем конкретные вещи, которые, к сожалению, не делает власть. Например, именно благодаря "Европейской Солидарности" и Нине Петровне Южаниной были приняты изменения в законодательство, которые позволили освободить от значительной части налогов тот бизнес, который находится на территориях обязательной эвакуации", – напомнил депутат.

"Именно благодаря инициативе "Евросолидарности" и нашему голосованию был принят законопроект, по которому были освобождены от ярма кредитов до конца военного положения те бизнесы, фермеры, у которых урожай, техника или их предприятия были уничтожены на оккупированной территории или на территории ведения активных боевых действий. Именно благодаря инициативе "Европейской Солидарности", которая была поддержана единогласно и комитетом, и парламентом, был принят законопроект 11161 о реальной компенсации за уничтоженное жилье на оккупированных территориях и на территориях ведения активных боевых действий. К сожалению, Зеленский до сих пор его не подписал", – констатирует Артур Герасимов.

"Также именно благодаря инициативе "Евросолидарности" был зарегистрирован законопроект 14219 о запрете выселения ВПО из мест временного проживания, потому что такая проблема действительно существует. Он сейчас находится на рассмотрении в профильном комитете", – сообщил сопредседатель фракции.

"Сегодня мы делаем следующий шаг. Мы хотим, чтобы все права, которые сегодня существуют, которыми обладают ВПО, были защищены и ими могли воспользоваться. Именно поэтому мы открываем эту "горячую линию" – адрес электронной почты, и номер, по которому вы сможете сконтактировать, связаться и получить необходимую юридическую помощь", – сказал Герасимов.

Председатель Ассоциации молодых ВПЛ, общественный активист Аркадий Петросян добавил, что юристы в рабочее время будут консультировать внутренне перемещенных лиц: "От имени нашей Ассоциации, от имени тысяч переселенцев хочу поблагодарить и фракцию "Европейская Солидарность" в парламенте, и территориальные организации, и депутатов на местах за системную поддержку и работу с внутренне перемещенными лицами. Эта платформа говорит о том, что очень важно быть вместе в такое трудное время".