Креминь: за выступления нардепов на русском языке телеканалы могут лишать лицензий

Украинские телеканалы и радиостанции рискуют лишиться лицензии, если в их эфирах народные депутаты будут выступать на русском языке.

Также под пристальное внимание парламентарии попадут в Верховной Раде. В случае, если с трибуны будет звучать не украинский язык, спикеру будут направляться соответствующие рекомендации. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его словам, в случае с русскоязычными выступлениями в стенах Верховной Рады с нарушителями закона будут поступать так: "Ответственность за соблюдение языкового законодательства несет председательствующий. Если во время выступления с трибуны во время проведения слушаний, заседаний комитетов произойдет нарушение языкового закона, мы будем присылать свои рекомендации или на председателя комитета или на председателя Верховной Рады Украины с тем, чтобы он привел в соответствие деятельность ВРУ".

Креминь добавил, что выступления политиков не на государственном языке во время эфиров будут оцениваться Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с языковым омбудсменом.

"Конечно, я понимаю, что такое прайм-тайм, что такое злоупотребления, каким образом происходит процесс накручивания украиноязычного и иноязычного контента, но, думаю, вместе с Национальным советом мы будем следить за процессом, будем подавать свои инициативы, в том числе на лишения вещателя лицензии", – подчеркнул он.

"Политик в данном случае будет нести политическую ответственность, а сам вещатель – ответственность за языковой контент и за соблюдение языковых квот", – пояснил омбудсмен.

Как писал OBOZREVATEL, 16 января вступила в силу статья 30 Закона о языке, обязывающая сферу обслуживания полностью перейти на государственный язык. Закон предусматривает штрафные санкции к нарушителям.