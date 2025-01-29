'За уши людей притягивать?' Мэр Дрогобыча заявил, что получил штраф за невыполнение планов мобилизации

Во Львовской области мэру Дрогобыча Тарасу Кучме выписали постановление о наложении штрафа за якобы срыв мер мобилизации. Но городской голова платить штраф не будет, поскольку так называемые "мобилизационные задачи" городские власти проводить не могут.

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О наложении на него штрафа Тарас Кучма рассказал в Facebook. В то же время в комментарии изданию Zaxid.net он отметил, что постановление, обязывающее городские власти проводить мобилизационные задачи, не предоставляет соответствующих полномочий.

"Я не собираюсь платить штраф и буду (его) обжаловать. Как я могу проводить мобилизационные задачи, что я, силой за уши буду тянуть людей?", – цитирует издание слова господина Кучмы.

Для вручения постановления о штрафе 59-летнего мэра пригласили в районный ТЦК, причем пригласили на 22 января, то есть на День соборности Украины. Мэр Дрогобыча не смог прийти в ТЦК из-за запланированных на этот день официальных мероприятий и встречи павшего бойца.

В свою очередь руководство ТЦК направило письмо в полицию о принудительном приводе господина Кучмы.

"У меня это вызвало просто негодование. Само письмо. Такого факта, естественно, не могло быть", – рассказал чиновник. Господин Кучма добавил, что передал это письмо Ассоциации городов Украины, где "были шокированы его содержанием" и тем, "что сейчас творится в нашем государстве".

Когда городской голова все-таки пришел в ТЦК (по его словам, это уже было на текущей неделе, в понедельник 27 января) там ему предоставили протокол за то, что не были выполнены мобилизационные задачи, "приписанные районным военным администрациям".

Кучма считает, что протокол "не аргументирован" и "не имеет под собой никаких оснований".

"Должен быть ресурс. Если уж этого ресурса нет, если люди были мобилизованы в 2022-м, 2023-м, 2024 году, то как мы можем и дальше в таком же количестве мобилизовать наше население, наших людей? Не приведет ли оно к краху? Все, кто должны были и хотели уйти, – они уже ушли", – говорит мэр Дрогобыча.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован проект закона, который предлагает ввести уголовную ответственность для ТЦК за умышленную мобилизацию граждан, не подлежащих мобилизации согласно уже действующим нормам закона. Также – за халатность при военно-врачебной экспертизе для умышленного признания лица годным к службе.

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