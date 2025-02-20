За три дня энергетики заживили дома 70 тыс. семей, которые были без света из-за обстрелов – ДТЭК

За трое суток энергетики ДТЭК вернули свет почти 70 тыс. семей на Одесщине, Днепропетровщине и Донбассе, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что очередным враждебным подверглась Одесщина. За последние двое суток здесь удалось вернуть свет в 54,4 тысячи домов после вражеских обстрелов. Только за вчера – более 40 тысяч домов.

В Донецкой области с 17 по 19 февраля энергетики вернули электричество в 8,1 тысячи домов. Несмотря на опасность, ремонтные бригады продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.

Тем временем на Днепропетровщине за последние три дня энергетики возобновили электроснабжение 6,5 тысячи домов местных жителей.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 82 тысяч семей в 39 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.