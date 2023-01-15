За сутки в районе Соледара и Бахмута произошли 32 тяжелых боя: оккупанты потеряли более 100 бойцов

За последние сутки в районе Соледара и Бахмута в Донецкой области между российскими оккупантами и украинскими защитниками произошло 32 тяжелых боя. В результате этого путинская армия понесла масштабные потери - 119 бойцов были ликвидированы, еще 108 оккупантов получили ранения.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, в общей сложности захватчики нанесли более 200 ударов по позициям Сил обороны, а сам Соледар они обстреляли разными артиллерийскими системами 70 раз.

"32 боестолкновения произошли, враг потерял 119 человек убитыми и 108 ранеными только на этом направлении", – сказал Череватый.

По его словам, в настоящее время оккупанты проводят ротацию подразделений, ведущих боевые действия в Соледаре, в частности, понесших большие потери. Врагу приходится концентрировать значительные усилия штурмовых групп. Они, в свою очередь, пытаются поочередно преодолевать сопротивление защитников Украины, чтобы продвинуться вперед.

"Это такой экстенсивный путь ведения боевых действий, который ведет к большим потерям врага", – объяснил спикер.

Он добавил, что взятие Соледара является принципиальным для России, поскольку оккупантам нужно показать хоть какие-то военные успехи на суше. Еще одной причиной такой настойчивости врага является то, что движущей силой на этом направлении является ЧВК "Вагнер", руководитель которой очень хочет доказать, что эта организация является мощным элементом ведения войны и якобы только она может давать гарантированные победы.

В то же время на Луганском направлении инициатива остается за украинской стороной. Силы обороны постоянно атакуют неприятельские позиции.

"Если нет прямых контрнаступательных действий, враг поражается ракетными войсками, артиллерией, особенно высокоточными системами, уничтожающими его полевые составы, командные пункты, горюче-смазочные составы и большие скопления личного состава и техники", – уточнил Череватый.

Напомним, украинские войска под угрозой окружения и с тяжелыми боями были вынуждены покинуть жилые районы Соледара в Донецкой области. В настоящее время продолжаются бои в промышленной зоне на окраине города.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины под Соледаром продолжают минусовать врага. Скрывавшихся в окопах российских захватчиков заметили аэроразведчики Госпогранслужбы. Их ряды проредили сброшенные с дрона снаряды, украинские артиллеристы "насыпали" по вагнеровцам.