За сутки специалисты ДТЭК вернули свет 5 тысяч семей в Донецкой области

За 9 мая аварийно-ремонтные бригады энергетиков полностью или частично смогли вернуть свет для жителей 3 населенных пунктов Донецкой области. Об этом рассказали в ДТЭК.

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Энергетики возобновили электроснабжение для 5,3 тыс. семей в Донецкой области.

"Донецкая область остается ареной активных боев. По информации Министерства обороны, за прошедшие сутки враг попал пятью ракетами по городам Славянск, Краматорск, Константиновка и Купянск. Из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей и оборудования из-за них, без электроснабжения пока остаются 112 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ", – сообщают в ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики приступают к работам сразу после получения разрешения и доступа к месту повреждения ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за неделю энергетики ДТЭК возобновили поставки света для более чем 112 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, где регулярно разрушаются сети из-за обстрелов России.