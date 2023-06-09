За сутки энергетики ДТЭК вернули свет около 15 тыс. семей в прифронтовых регионах

8 июня энергетики смогли починить сети, разрушенные из-за боевых действий, и возобновить электроснабжение для 14,5 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В течение суток энергетики смогли восстановить свет в домах 13 411 семей Донецкой области и 1 179 семей Днепропетровщины.

"Из-за постоянных повреждений сетей и оборудования из-за обстрелов без электроснабжения пока остаются 108 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины" , – подчеркивают в ДТЭК.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.