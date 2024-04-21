За сутки ДТЭК вернул свет 6 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

20 апреля энергетики ДТЭК смогли вернуть свет в 5,7 тыс. домов в Донецкой и Одесской областях, обесточенных в результате вражеских обстрелов и ракетных атак.

Об этом сообщают в ДТЭК.

На Донбассе сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за постоянных боевых действий. Не проходит ни дня без обесточений сетей и оборудования из-за обстрелов. При всем этом за последние сутки энергетикам удалось вернуть свет для 4,3 тыс. семей в Донецкой области.

Постоянным вражеским атакам подвергается и Одесщина. Вчера вечером Одесса подверглась очередному обстрелу во время которого были повреждены линии электропередачи и обесточены 1,4 тысячи семей. Энергетики ДТЭК оперативно возобновили электроснабжение – уже к вечеру все клиенты были со светом.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, энергетики ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.