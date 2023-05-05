За распространение российской пропаганды: жительницу Прикарпатья бросили за решетку на 5 лет. Фото

В Ивано-Франковской области суд отправил за решетку интернет-агитаторшу, которая распространяла в соцсетях российскую пропаганду и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины. Следующие 5 лет своей жизни любительница СССР, российских захватчиков и генерала Сергея Суровикина проведет в тюрьме.

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Под следствием жительница украинского Прикарпатья находилась несколько месяцев, с января 2023 года ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подробности сообщает издание "Kurs".

"По материалам СБУ суд вынес приговор работнице одного из объектов критической инфраструктуры Ивано-Франковской области, которая распространяла в соцсети пророссийскую пропаганду", – рассказали журналисты.

За решеткой она проведет 5 лет.

Согласно сообщению, в поле зрения СБУ интернет-агитаторша государства-агрессора попала несколько месяцев назад. В января 2023 года сотрудники Службы ее задержали, с тех пор она находилась под стражей.

"Уроженка Ивано-Франковской области не воспринимала Украину, в то же время тосковала по СССР и России. Она восхищалась российскими военными и возлагала надежды на назначение командующим сил вторжения генерала Суровикина. Идеи и взгляды, которые активно распространяла агитаторша, были направлены на поддержку свержения власти, политического устройства и конституционного строя в нашем государстве", – подчеркнули журналисты.

Суд согласился с выводами следователей Службы безопасности Украины относительно того, что подозреваемая делилась антиукраинским контентом, который оправдывал российскую вооруженную агрессию и героизировал захватчиков и признал ее виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 – распространение материалов с публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к захвату государственной власти;

ч. 3 ст. 436-2 – распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Она проведет за решеткой 5 лет. Приговор вступит в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если адвокаты подсудимой не решат обжаловать его в суде высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на востоке Украины двух агентов ФСБ, охотившихся на HIMARS. Злоумышленники в Краматорском районе Донецкой области пытались выявить боевые позиции РСЗО HIMARS. Полученные данные они передавали в Москву.

Также стало известно, что СБУ задержала корректировщика российских атак на Николаев. За установленные "метки" на интересовавших врага объектах предатель получал по 2 тыс. грн.