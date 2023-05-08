За прошедшую неделю энергетики возобновили поставки света для 112 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей, – ДТЭК

За неделю с 1 по 7 мая энергетики вернули свет 112 тысячам семей в 120 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики отчитались, что за прошедшую неделю они возобновляли работу энергетического оборудования, пострадавшего из-за обстрелов для 109 тысяч семей Донбасса и 2,5 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Уже 439 суток наши специалисты держат энергетический фронт и возвращают свет в самых сложных условиях. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,6 млн. семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киев. На Донетчине - ситуация самая сложная, здесь в некоторых населенных пунктах приходится ежедневно восстанавливать разрушенные обстрелами электросети", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

В компании подчеркивают, что приступающие к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.