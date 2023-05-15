За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 41 тысячи семей

За неделю с 8 по 15 мая специалисты ремонтной бригад ДТЭК вернули свет 41 тысячи семей в 35 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщили в компании.

Видео дня

В ДТЭК сообщают, что на прошлой неделе уменьшилась интенсивность отключений света из-за обстрелов. Однако враг продолжает наносить ущерб электросетям, особенно в Донецкой и Днепропетровской областях, приближенных к линии разграничения.

За неделю энергетики вернули свет для 39 тысяч семей Донетчины и почти 2 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших энергетиков – максимально, насколько это возможно в условиях повышенных рисков, обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,6 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах приближенных к зоне боевых действий мы возвращали свет десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, за апрель энергетики ДТЭК вернули свет 206 тысячам семей в 239 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.