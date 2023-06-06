За прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет почти 87 тысячам семей

На прошлой неделе с 29 мая по 4 июня энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 87 тысячам семей в 96 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом рассказали в ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе значительные повреждения из-за атак врага испытывали электросети Донецкой и Днепропетровской областей. Энергетики вернули свет для 81 тысяч семей Донетчины и 5,6 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,9 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах приближенных к зоне боевых действий мы возвращали свет уже десятки раз", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

По состоянию на 6 июня энергетики полностью возобновили работу электросетей, поврежденных из-за обстрелов в Днепропетровской области. В то время как в Донецкой области остается без света 146 населенных пунктов.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.