Все в жизни имеет свою цену. Это аксиома для людей и народов.

Мы избрали Януковича. Это была ошибка.

Мы заплатили за нее кровью сотен людей на Майдане. Убитых, раненых, замученных.

Мы с возвращением независимости годами смотрели, как уничтожается, деградирует наша армия. Мы знали об этом и ничего не делали с этим. Это была ошибка.

Мы заплатили за это землями в 2014 году. Землями и городами. И жизнями людей.

Мы наблюдали, как милиция и СБУ превращаются в коррупционные клоаки. Мы это знали. Мы не исправили это. И когда враг бросил им кость, они обернулись против нас. Менты, прокуроры, контора – в Крыму, Донецке, Луганске. Те, кто должен был подавить активность террористов еще в начале, сами стали террористами.

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Мы еще не выплатили всю цену. Потому что милиция, прокуратура и СБУ не зачищены даже близко. И многие там мечтают о триколоре на мундире. Мы еще заплатим за это.

Далее текст на языке оригинала.

Як платимо зараз за обрання Зеленського.

Ми платимо за це життями людей, що помирають від ковіду там, де могли б не померти, якби лікарні на черговий рік пандемії були б готові, а люди – вакциновані.

Ми платимо за це грошима, нашими грошима, які йдуть олігархам.

Ми платимо зруйнованими інституціями, які доведеться тепер будувати з нуля.

І ми тільки почали платити. Це не кінець.

Я не знаю, якою буде фінальна ціна. Коли Історія нарешті скаже нам, що ми виплатили все по цьому рахунку. Можливо, як і за обрання Януковича, ми заплатимо землями і кров‘ю на вулицях. Можливо, нам пощастить і цього не станеться.

Але все має свою ціну. І інколи ця ціна завелика.

У мене на пальці – кільце. На ньому зображено повішеного. Це давній символ, який бере корені ще у скандинавській міфології, а можливо і ще глибше. Цей повішений – бог Одін, який повісив себе на гіллі Іґґдрасілля, щоб пізнати тайни рун, і віддав око, щоб набути мудрості. Такою була ціна.

Це просте нагадування. Нагадування самому собі на кожен день.

За все треба платити. Все має свою ціну.

Історія вже нараховує відсотки.