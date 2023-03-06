За неделю энергетики восстановили свет для 36 тысяч семей Донбасса и Днепропетровщины – ДТЭК

За прошедшую неделю с 27 февраля по 5 марта энергетики вернули свет более 36 тысяч семей в 50 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении компании.

На Днепропетровщине и Донетчине проводятся регулярные атаки врага, из-за которых страдают электросети, а жители остаются без света. В ДТЭК отмечают, что только через неделю с 27 февраля по 5 марта специалисты операторов системы распределения возобновили работу электросетей для почти 32 тысяч семей на Донетчине и 4 тысяч семей Днепропетровщины.

"Энергетики продолжают держать энергетический фронт и возвращать свет в областях, где происходят регулярные атаки врага – на Донетчине и Днепропетровщине. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года энергетики возобновили электроснабжение для уже 7,1 млн. потребителей. В некоторые дома свет приходилось возвращать десятки раз в год, из-за постоянных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Восстановительные работы на сетях начинаются сразу, как только энергетики получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.