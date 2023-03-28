За неделю энергетики вернули свет в дома 18 тысяч семей в Донецкой и Днепропетровской областях

За прошедшую неделю с 20 по 26 марта энергетики вернули свет 18 тысячам семей в 24 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Всего за неделю энергетики вернули свет для 16 тысяч семей в Донецкой области и около 2 тысяч семей Днепропетровской области.

"Ситуация на Донетчине и Днепропетровщине остается чрезвычайно сложной. Энергетики ежедневно, несмотря на обстрелы и атаки, прилагают все усилия, чтобы вернуть свет жителям этих областей. С начала полномасштабной войны наши специалисты возобновили поставки света в дома 7,2 миллиона семей. Некоторіым из них уже десятки раз из-за регулярных и длительных обстрелов", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

В зоне активных обстрелов восстановительные работы проходят только после того, как дают разрешение военные и саперы. Напомним, что в феврале энергетики ДТЭК вернули свет 263 тысячам семей в 362 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.