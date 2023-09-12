За неделю энергетики ДТЭК возобновили поставки света для 27 тысяч семей

В течение прошлой недели с 4 по 10 сентября энергетики ДТЭК вернули свет 27 тысячам семей в 59 населенных пунктах Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в компании.

На прошлой неделе Одесщина, Днепропетровщина и Донецкая область неоднократно становились целью врага. Энергетики восстановили разрушенные после атак электросети и вернули свет 25 тысячам семей Донбасса, почти 2 тысячам семей Днепропетровщины, и 142 семьям Одесской области.

"Первоочередная задача наших специалистов - максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет уже 8,7 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киева. В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, мы возвращали свет уже десятки раз", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Энергетики приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что готовясь к зиме ДТЭК обновил две высоковольтные подстанции в Киеве. Они обеспечивают светом около 200 многоэтажек, более 2,5 тысяч частных домов, школы, детсады, больницы и другие социально важные объекты столицы. В обновление подстанций ДТЭК инвестировал более 70 миллионов гривен.