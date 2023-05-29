За неделю энергетики ДТЭК вернули свет 81 тысячи семей

С 22 по 28 мая энергетики ДТЭК вернули свет 81 тысячи семей в 72 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе были интенсивные вражеские обстрелы в приближенных к линии фронта областях. Из-за этого значительные повреждения испытывали электросети Донецкой и Днепропетровской областей. Энергетики ДТЭК Сети вернули свет для 73 тысяч семей Донетчины и почти 1,5 тысячи семей в Днепропетровской области.

Также из-за атаки беспилотников на прошлой неделе были повреждены электрические сети в Одесской области. Энергетикам пришлось возобновлять работу электросетей для 6 тысяч жителей области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально насколько это возможно в условиях повышенных рисков обеспечивать светом украинцев. С начала полномасштабной войны мы вернули свет 7,8 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донбасса и города Киев. В некоторых населенных пунктах приближены к зоне боевых действий мы возвращали свет уже десятки раз", – подчеркнули в энергокомпании.

Как сообщалось, в течение апреля энергетики ДТЭК вернули свет для 206 тыс. семей в 239 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.