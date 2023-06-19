За неделю энергетики ДТЭК вернули свет 58 тыс. семей

В течение недели с 12 по 18 июня энергетики вернули свет 58 тысячам семей в 84 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, которые чаще всего страдают из-за обстрелов со стороны РФ.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что населенные пункты в Донецкой и Днепропетровской областях остаются без света регулярно из-за атак врага. Энергетики в условиях повышенного риска возобновляют работу энергооборудования.

За неделю они вернули свет для более 36 тысяч семей Донбасса и более 21 тысяч семей в Днепропетровской области.

"Первоочередная задача наших специалистов – максимально, насколько это возможно в условиях повышенных рисков, снабжать светом украинцев", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Он добавил, что в некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ДТЭК возвращал некоторым семьям свет уже в десятки раз.

Как сообщалось, в мае энергетики ДТЭК вернули свет для почти 400 тысяч семей.