За неделю энергетики ДТЭК вернули свет 36 тысячам семей

С 30 января по 5 февраля энергетики ДТЭК вернули свет 36 тысячам семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

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Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, в Донецкой области энергетики вернули свет для 30 тысяч семей, в Днепропетровской области – для 6 тысяч потребителей.

"Скоро год, как энергетики работают в условиях повышенной опасности, связанной с боевыми действиями. С 24 февраля прошлого года они возобновили электроснабжение уже 6,8 млн домохозяйств. Из-за интенсивности обстрелов на Донетчине и прифронтовой зоне Днепропетровщины свет приходится возвращать некоторым клиентам в одних и тех же населенных пунктах чуть ли не ежедневно", - отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Наиболее критической ситуация остается в Одесской области. Энергосистема области чрезвычайно ослаблена из-за обстрелов. 4 февраля из строя вышла одна из основных подстанций НЭК Укрэнерго, из-за чего без света остались жители Одессы и Одесского района.

В настоящее время энергетики ДТЭК помогают НЭК Укрэнерго и местным властям стабилизировать ситуацию. 5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. К ним будет пересоединен из электрической сети ряд социально важных объектов. Так энергетики разгрузят сеть, а высвободившуюся мощность направят на нужды бытовых потребителей. Это позволит снабжать светом жилые дома Одессы и Одесского района дважды в сутки по 2 часа.