За неделю ДТЭК вернул свет более 184 тысячам семей после обстрелов

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 184 тысяч семей, чьи дома были без света из-за обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 20 по 26 октября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично вернуть свет жителям 334 населенных пунктов, обесточенных обстрелами. Электричество снова доступно в домах более 184 тысяч семей Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областей и столицы", – говорится в нем.

В частности, на Днепропетровщине с 20 по 26 октября специалисты смогли вернуть электроснабжение в почти 147,1 тысяч домов.

В то же время несмотря на крайне тяжелую ситуацию с безопасностью, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Донецкой области. Благодаря этому удалось вернуть свет в дома 20,2 тысяч семей местных жителей.

Также на последней неделе в Одесской области энергетики вернули электричество в 8,7 тысяч домов, которые были обесточены в результате вражеских атак.

Продолжают страдать от регулярных вражеских атак Киевщина и столица, где на прошлой неделе энергетики смогли восстановить свет для 7,8 тысяч и почти 300 домов соответственно.

Напомним, неделю назад ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 210 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.