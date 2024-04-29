За неделю ДТЭК вернул свет 68 тыс. семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов

3 22 по 28 апреля энергетики ДТЭК вернули свет в 50 населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения из-за постоянных обстрелов в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

На прошлой неделе больше всего обновлений было на Одесщине, которая подвергается постоянным вражеским ударам. Очередной обстрел утром 24 апреля вызвал обесточивание домов 32,6 тысяч семей. Уже к вечеру энергетики ДТЭК с разрешения военных и спасателей отремонтировали повреждения и вернули электричество во все дома, обесточенные в результате обстрелов.

Также активные боевые действия продолжаются в Донецкой области. Здесь на прошлой неделе ремонтным бригадам удалось вернуть электричество в доме 25,5 тысячи семей прифронтового региона.

Постоянным обстрелам подвергается и Днепропетровщина, особенно юг региона, приближенный к зоне активных боевых действий. За неделю энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение 10,1 тысяч семей, обесточенных из-за постоянных обстрелов области.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, за три месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 1,9 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.