За минуту потеряла всю семью: в сети рассказали о судьбе девочки, родителей и сестренку которой оккупанты убили в драмтеатре Мариуполя. Фото

Война России против Украины буквально за минуту отобрала всю семью у маленькой украинки Валерии Хаджавы. Ее папа, мама и младшая сестричка погибли в драмтеатре Мариуполя, на который российские оккупанты сбросили авиабомбы.

Видео дня

Восьмилетняя девочка чудом выжила во время этого террора. Историю ребенка, чью судьбу разрушили военные преступники РФ, рассказал Мариупольский городской совет (чтобы посмотреть фото, досскрольте новость до конца).

Там напомнили, что россияне 16 марта сбросили мощные авиабомбы на здание драмтеатра в Мариуполе, ставшее массовым укрытием семей от обстрелов. Оккупантов не остановила надпись "ДЕТИ" перед театром. Из-за действий террористов тогда погибло около 600 мирных жителей.

"Валерия выжила чудом. Сейчас девочка живет в Черновцах. Ею заботятся родные бабушка и дедушка. Семья зарегистрирована в центре поддержки переселенцев "ЯМариуполь", где ей предоставляется вся возможная помощь", – сообщает Мариупольский горсовет.

Отмечается, что недавно там узнали о приближении Дня рождения Валерии и решили поздравить ее особо.

Для девочки накрыли праздничный стол с большим тортом, купили подарки, "пригласили" на чаепитие крольчиху Маричку.

Родные Валерии, которой исполнилось 9 лет, поблагодарили центр за внимание к ней и в целом к их семье.

"Девочке очень тяжело, но такая поддержка возвращает ее к жизни", – призналась ее бабушка Ирина Хаджава.

В мэрии отметили, что Центр "ЯМариуполь" поддерживает таких людей, ведь все они – единая семья мариупольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине родные военных и гражданских пленных, а также погибших защитников могут получить помощь от фонда "Мечта" Юлии Паевской. Для этого им нужно заполнить онлайн-анкету и ждать обратного контакта от команды фонда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!