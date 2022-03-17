'За каждого мы будем мстить': глава Черниговской ОВА рассказал о количестве погибших и разрушениях в городе. Видео

Российские оккупанты продолжают массированные артиллерийские и авиаобстрелы Чернигова. Только за минувшие сутки, 16 марта, в городе погибли 53 мирных граждан.

Об этом в видеообращение заявил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Он подчеркнул, что Украина отомстит врагу за каждого убитого.

"Враг продолжает системные арт- и авиаобстрелы нашего областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери: только за вчерашние сутки в морги поступили 53 тела наших граждан, которые были убиты российским агрессором. За каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать", – подчеркнул Чаус.

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По его словам, ВСУ также продолжают наносить сокрушительные удары по силам противника, не находящимся в населенных пунктах.

"Противник от этого паникует и несет очень большие потери" – рассказал глава Черниговской ОВА.

Относительно ситуации с отсутствием света, воды, тепла и частично газа, Чаус отрицает заявления о том, что власти ничего не делают.

"Некоторые пишут, что мы ничего не делаем. Скажите это аварийным бригадам облэнерго, "Черниговгаза", водоканала, ТЭЦ, скажите это спасателям ГСЧС, которые под обстрелами каждый час пытаются латать дыры на сетях. Посмотрите им в глаза и скажите, что они ничего не делают", – возмущенно заявил Чаус.

Он добавил, что накануне враг снова нанес удар по электросети и объяснил, что энергетики уже работают над устранением причиненного ущерба.

"Не все так хорошо, как мы планировали, но не безнадежно", – подчеркнул чиновник.

Также Чаус затронул тему "зеленых" коридоров для эвакуации людей из Чернигова и критики власти в сети из-за того, что их не открывают.

"Сделать "зеленый" коридор – это не нажать кнопку и включить зеленый свет, это договориться с русскими п*дарасами, чтобы они прекратили обстреливать нашу землю и тем самым дали возможность вывезти людей", – подчеркнул он.

Чаус отметил, что 17 марта состоится очередной раунд переговоров, в ходе которых этот вопрос будет обсуждаться.

"Никто не боится ответственности. Я не боюсь ответственности за все решения, которые я принимаю. Но я не хочу отправлять на верную смерть детей города Чернигова. Поэтому "зеленый" коридор будет исключительно после того, как мы договоримся", – заявил глава ОВА.

Также он опроверг слухи из соцсетей о том, что по Чернигову уже "бегают россияне с автоматами" и призвал не сеять панику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились спутниковые снимки последствий обстрелов российскими оккупантами Чернигова, Харькова и Волновахи. На них видно, что враг обстреливает жилые районы и гражданскую инфраструктуру.

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