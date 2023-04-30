За двое суток ДТЭК вернул свет в 20 населенных пунктов Донбасса

В течение 27 и 28 апреля энергетики ДТЭК вернули свет в дома 20 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом более 26 тысяч семей региона, постоянно страдающего от ракет и артиллерии врага.

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Об этом сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Постоянные разрушения испытывает инфраструктура электросетей региона. Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления остаются самыми сложными.

"Несмотря на постоянную опасность, специалистам ДТЭК Донецкие электросети в течение 27 и 28 апреля удалось вернуть электроснабжение в 20 населенных пунктов. Снова со светом 26310 семей Донбасса", – отметили в компании.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК вернули свет 62 тысячам семей в 72 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.