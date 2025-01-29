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За двое суток ДТЭК вернул свет для 7,5 тысяч семей после вражеских обстрелов

Надежда Данищук
Общество
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За двое суток ДТЭК вернул свет для 7,5 тысяч семей после вражеских обстрелов

За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 7,5 тыс. семей Донетчины и Днепровщины, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что за последние два дня в Донецкой области, которая остается регионом самых тяжелых боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты ряда повреждений сетей и вернуть свет в дома 2,8 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

За двое суток ДТЭК вернул свет для 7,5 тысяч семей после вражеских обстрелов

На Днепровщине, которая также постоянно подвергается вражеским ударам, энергетикам удалось восстановить электричество для 4,6 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 101 тыс. семей, которые были без света из-за вражеских обстрелов.