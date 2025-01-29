За двое суток ДТЭК вернул свет для 7,5 тысяч семей после вражеских обстрелов

За двое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 7,5 тыс. семей Донетчины и Днепровщины, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что за последние два дня в Донецкой области, которая остается регионом самых тяжелых боев, энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ремонты ряда повреждений сетей и вернуть свет в дома 2,8 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

На Днепровщине, которая также постоянно подвергается вражеским ударам, энергетикам удалось восстановить электричество для 4,6 тысяч семей.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 101 тыс. семей, которые были без света из-за вражеских обстрелов.