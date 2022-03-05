За девять дней войны украинская ПВО уничтожила 39 российских самолетов и 40 вертолетов – Минобороны

Противовоздушная оборона ВСУ за девять дней Великой отечественной войны Украины уничтожила уже 39 самолетов и 40 вертолетов российских оккупантов. Только за последние сутки враг потерял шесть бортов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Минобороны Украины. В ведомстве отметили, что всего вокруг нашей страны до полномасштабного вторжения было сосредоточено 450 самолетов и 250 вертолетов.

"Вчера российские захватчики потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один – под Волновахой Донецкой области. Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск", - уточнили в ведомстве.

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В Минобороны иронично добавили, что оккупанты могут продолжать летать – украинская земля примет всех.

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