За четыре дня ДТЭК вернул свет для почти 50 тысяч семей после обстрелов

За последние четыре дня энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 50 тыс. семей в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях после вражеских обстрелов

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что в новогодние праздники враг продолжал обстреливать украинские энергообъекты. В Донецкой области, которая остается зоной наиболее активных боестолкновений, несмотря на все вызовы и опасность за последние четыре дня энергетикам удалось вернуть свет в дома почти 15 тысяч семей.

Днепропетровщина также регулярно подвергается вражеским ударам, особенно югу региона. С 31 декабря ремонтные бригады ДТЭК вернули свет в 15,5 тысячи домов, местных жителей чьего дома обесточивались в результате обстрелов.

Также в Одесской области энергетики возобновили электроснабжение 11,7 тыс. домов, обесточенных после обстрела в новогоднюю ночь.

Не оставляет враг атаковать и Киевщину. Здесь за последние четыре дня энергетики вернули свет в 6,8 тысячи домов.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК Рината Ахметова было обстреляно более 200 раз.