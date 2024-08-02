За 2,5 месяца работу так и не начала: 'ЕС' требует уволить главу ВСК по фортификациям и изменить статус комиссии

Председатель парламентской комиссии от "Слуг народа" по фортификациям и закупкам БПЛА должен быть уволен, а статус ВСК изменен на следователя. Следует срочно разблокировать работу ВСК, потому что из бюджета уже профинансировано 38 миллиардов гривен, а работы по строительству почти на 90% не завершены.

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Об этом заявил Петр Порошенко на брифинге.

Порошенко подчеркнул, что созданная в мае этого года парламентская временная специальная комиссия по вопросам фортификаций и закупки БПЛА до сих пор не может получить в полном объеме информацию от государственных органов о стоимости материалов и услуг и объеме проведенных строительных работ. Чиновники скрывают ответы за грифом "для служебного пользования" и "совершенно секретно".

Более того, сама комиссия уже несколько недель не собиралась на заседание.

"Куда делись как минимум 38 миллиардов гривен, которые были направлены правительством для строительства фортификационных сооружений? Делись в завышенные цены на услуги, завышенные цены на материалы, в неправильный выбор мест постройки фортификационных сооружений. И огромное – 90% незавершенность строительства", – подчеркнул пятый президент Украины.

"А цена, которую заплатить мы за это – десятки жизней, может и сотни. Начиная от Авдеевского направления и заканчивая Волчанском. На сегодняшний день продвижение врага на Покровском и на большинстве направлений объясняется тем, что у нас нет фортификационных сооружений", – подчеркнул Порошенко.

При этом, отмечает он, деньги на дорожное строительство выделяются: в 2023 году 44 миллиарда гривен; в 2024 году уже израсходовано 17 миллиардов гривен.

"Фортификации не строят, дороги строят, потому что научились воровать", – говорит он.

Порошенко заявил, что у "Европейской Солидарности" жесткие требования для решения проблемы с фортификациями.

"Немедленно восстановить работоспособность комиссии по БПЛА и фортификационным сооружениям. Для этого нужно немедленно уволить главу комиссии от "Слуг народа", которому официально выдвинуто подозрение в совершении уголовного преступления, связанного с коррупцией. Потому что он выполняет очень важную функцию – прячет преступления власти", – отметил он.

Порошенко отметил, что согласно материалам Счетной палаты, журналистские расследования четко доказали, что цены завышались от 20% до 4 раз.

"Цены на древесину, металл, услуги строительства и ни один из них не был завершен. Объяснение почему не проводятся прозрачные конкурсы – потому что они все посвятили", – добавил он.

Порошенко также подчеркнул, что статус временной комиссии должен быть изменен следователем.

"Временная следственная комиссия будет расследовать коррупционные преступления и при строительстве фортификационных сооружений, и при закупке беспилотных летательных аппаратов", – отметил он.

Европейская Солидарность также требует увеличить численность Государственной специальной службы транспорта, численность сил поддержки. "На них положить, снабдив их техникой, финансами, всем необходимым оборудованием, материалами, строительство фортификационных сооружений", – сказал Порошенко.

"Я каждую неделю на фронте и вижу, как работают наши военные – блестяще. Они все сделают. Дайте им машины, деньги", – сказал он.

Порошенко также отметил, что ответственные должностные лица, которые игнорируют запросы парламентской ВСК, должны быть наказаны.

"По итогам уже почти трех месяцев работы комиссии немедленно нужно привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые нагло не отвечать на запросы комиссии, или не предоставлять информацию, скрывая это под грифом секретности. Ни временная специальная комиссия, ни антикоррупционный комитет не имеют доступа к этой информации", – отметил он.

Он отметил, что ВСК должна отдельно изучить цены, по которым государство закупает материалы и работы по возведению укреплений.

"Сегодня позиция цен, позиция качества и позиция добропорядочности подрядчиков должны быть под микроскопом исследованы временной, в будущем следственной, комиссией", – подчеркнул Порошенко.