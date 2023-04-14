Юных украинских художников и скульпторов призвали к участию в международном фестивале: как стать участником
До 22 апреля юные художники и скульпторы 5-25 лет могут принять участие в масштабном культурном событии – VI Международном Художественном Фестивале РИСУЙ. UA. Проект включает в себя три выставки: в Южной Корее, Украине и Черногории. Выставка 50 победителей VI Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA 11 мая – 5 июня 2023 г. в Музее-мастерской И.П. Кавалеридзе на Андреевском спуске в Киеве. Как стать участником, смотрите на сайте.
Или напишите на имейл [email protected] и вам пришлют положения и форму заявки.
Участников оценивает важное жюри выдающихся художников, скульпторов и культурных деятелей из 12 стран:
Украина, председатель жюри – Александр Юнин, директор Музея-мастерской И.П. Кавалерида.
Члены жюри:
Италия, Оливьеро Райнальди, скульптор
Италия, Эдоардо Кризафулли, директор Итальянского культурного института
Австралии я, Озлем Ени – художница, директор The Main Gallery
США, Анастасия Сиро – искусствовед, куратор выставок
США, Анастасия Сайферс – организатор международных культурных проектов
Испания, Карлос Гарсия Лаос – скульптор
Черногория, Анастасия Миранович – директор музея Zavičajni
Черногория, Мирко Драгович – художник
Черногория, Гордана Томашевич – профессор изобразительных искусств Высшей школы искусств им. Петара Любарды
Уругвай, Федерико Арнауд – скульптор
Китай, Вэй Лимин – генеральный директор Украинско-Китайского центра развития культуры и образования
Китай, Шаотин – мастерица
Армения, Сурен Сафарян – художник, президент Союза художников Армении
Грузия, Тамаз Авалиани – художник
Азербайджан, Фарзалиев Чингиз Абдул Меджидоглу – директор Азербайджанского национального музея искусств
Азербайджан, Аскер Джавадов – художник
Азербайджан, Эльдар Гаджиев – художник
Украина, Юлия Шиленко – главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко
Украина, Валерий Франчук – художник
Украина, Николай Сологуб – художник
Украина, Оксана Фурса – президент АРТ АКАДЕМИИ современного искусства им. Сальвадора Дали
Украина, Николай Зинченко – аукционист, ученый, искусствовед Украина, Петр Бевза – художник
Украина, Александр Удра – художник, организатор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA
Украина, Татьяна Колесниченко – организатор международных проектов, директор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.
Фестиваль организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, промоушн и продакшн STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и Киевской городской власти для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и укрепления связей между поколениями разных стран. Новые поколения несут свое видение старшим в формате международного общения, знакомящего разные страны с культурой друг друга.
Почтительное международное жюри, оценивающее молодые таланты, определяет и направляет будущие тенденции развития мировой культуры. В настоящее время во время коварной войны России против Украины международная сплоченность и взаимодействие во всех сферах, в том числе и в культурной, особенно важна.