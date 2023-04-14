Юных украинских художников и скульпторов призвали к участию в международном фестивале: как стать участником

До 22 апреля юные художники и скульпторы 5-25 лет могут принять участие в масштабном культурном событии – VI Международном Художественном Фестивале РИСУЙ. UA. Проект включает в себя три выставки: в Южной Корее, Украине и Черногории. Выставка 50 победителей VI Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA 11 мая – 5 июня 2023 г. в Музее-мастерской И.П. Кавалеридзе на Андреевском спуске в Киеве. Как стать участником, смотрите на сайте.

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Участников оценивает важное жюри выдающихся художников, скульпторов и культурных деятелей из 12 стран:

Украина, председатель жюри – Александр Юнин, директор Музея-мастерской И.П. Кавалерида.

Члены жюри:

Италия, Оливьеро Райнальди, скульптор

Италия, Эдоардо Кризафулли, директор Итальянского культурного института

Австралии я, Озлем Ени – художница, директор The Main Gallery

США, Анастасия Сиро – искусствовед, куратор выставок

США, Анастасия Сайферс – организатор международных культурных проектов

Испания, Карлос Гарсия Лаос – скульптор

Черногория, Анастасия Миранович – директор музея Zavičajni

Черногория, Мирко Драгович – художник

Черногория, Гордана Томашевич – профессор изобразительных искусств Высшей школы искусств им. Петара Любарды

Уругвай, Федерико Арнауд – скульптор

Китай, Вэй Лимин – генеральный директор Украинско-Китайского центра развития культуры и образования

Китай, Шаотин – мастерица

Армения, Сурен Сафарян – художник, президент Союза художников Армении

Грузия, Тамаз Авалиани – художник

Азербайджан, Фарзалиев Чингиз Абдул Меджидоглу – директор Азербайджанского национального музея искусств

Азербайджан, Аскер Джавадов – художник

Азербайджан, Эльдар Гаджиев – художник

Украина, Юлия Шиленко – главный хранитель Национального музея Тараса Шевченко

Украина, Валерий Франчук – художник

Украина, Николай Сологуб – художник

Украина, Оксана Фурса – президент АРТ АКАДЕМИИ современного искусства им. Сальвадора Дали

Украина, Николай Зинченко – аукционист, ученый, искусствовед Украина, Петр Бевза – художник

Украина, Александр Удра – художник, организатор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA

Украина, Татьяна Колесниченко – организатор международных проектов, директор Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA.

Фестиваль организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, промоушн и продакшн STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины и Киевской городской власти для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, создания и укрепления связей между поколениями разных стран. Новые поколения несут свое видение старшим в формате международного общения, знакомящего разные страны с культурой друг друга.

Почтительное международное жюри, оценивающее молодые таланты, определяет и направляет будущие тенденции развития мировой культуры. В настоящее время во время коварной войны России против Украины международная сплоченность и взаимодействие во всех сферах, в том числе и в культурной, особенно важна.