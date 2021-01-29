Юг Украины сковали снежные заносы: последствия непогоды в областях. Фото и видео
На юге Украины из-за снегопада и метель 28 января оказались заблокированными несколько автомобильных дорог – из сугробов спасатели вытащили более 700 транспортных средств.
В то же время непогода продолжила "бушевать" и утром 29 января, поэтому украинцев призвали быть осторожными. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что в Одесской области полностью было перекрыто движение на трассах М-15 Одесса – Рени, М-16 Одесса – Кучурган и на всех автодорогах местного значения.
Временно оказались отрезанными от внешнего мира шесть населенных пунктов Белгород-Днестровского района, два Березовского и один Одесского. Подъезды к населенным пунктам замело снегом.
Кроме этого, на Николаевщине было ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново.
Кроме сотен автомобилей, из снежных заносов спасатели отбуксировали 19 автобусов и 14 карет скорой помощи. В городах и селах вдоль трасс были оборудованы пункты обогрева и питания.
Спасатели добавили, что на протяжении 29 января в большинстве областей ожидается небольшой, на северо-востоке страны и в Карпатском регионе умеренный снег, в восточных и юго-восточных областях еще и с дождем. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях в этот раз уже будет без существенных осадков. Однако на дорогах, кроме юго-восточной части, будет наблюдаться гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Напомним: 28 января из-за обильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП, в которых были пострадавшие.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Одессе из-за ухудшения погоды, когда на дорогах образовались снежные заносы и гололедица, различные травмы получили 58 человек. Там 28 января более ста населенных пунктов остались без света, для легковых авто была перекрыта трасса М-05 Одесса – Киев.
Также и-за погодных условий в Одессе не удалось приземлиться самолету авиакомпании Sky Up, который следовал из египетского Шарм-эль-Шейха.