'Язык человечности – универсальный': автор книги 'Молчаливые герои' Гидо Хайсиг дал интервью музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

История каждого человека, столкнувшегося с войной, заслуживает быть услышанной. Искусство способно не только сохранять эти истории, но и доносить их до людей, пробуждая эмпатию. Об этом рассказал художник, автор книги "Молчаливые герои" и немецкий пилот Гидо Хайсиг в рамках выставки "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет". Это документальный проект Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Издание "Историческая правда" опубликовало сокращенную версию разговора. Прочитать ее можно по ссылке.

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Фонд подготовил видео интервью с Гидо Хайсигом, которое модерировала Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management и член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Прочитать полное интервью можно на портале Музея "Голоса Мирных".

Этот разговор был посвящен важности искусства в условиях войны. Участники обсудили, как художественные приёмы и стилистическое оформление способны повлиять на эмоции читателя. Для Гидо Хийсига таким инструментом стало сочетание рисунков и текста.

"Язык человечности – это универсальный язык, который понимают все. В конце концов, это и делает эти истории особенными и трогательными. Я вижу, что люди не устают их читать, а сочетания эскизов и текстов вызывают эмоции. Это не о политике, это о людях, и очень важно дать этим историям "крылья", чтобы они улетели дальше в мир", – отмечает Гидо Хайсиг.

По его словам, искусство не только способ фиксации истории, но и инструмент исцеления людей. Тридцать пять историй украинцев, собранные Гидо, могут изменить восприятие европейцами войны в Украине, к которой они уже начали постепенно привыкать.

"Люди читают новости, видят информацию об атаках ракет, дронов, о погибших – и начинают к этому привыкать, как ни ужасно это звучит. Поэтому эта книга – хороший инструмент, чтобы разбудить сознание, чтобы понять: это не просто цифры, это о людях, которые живут здесь и строят нормальную жизнь, несмотря на все", – отмечает Гидо Хайсиг.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 130 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.