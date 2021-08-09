Ты – молодая, красивая, светлая девочка.

Улыбчивая и скромная.

Ты не просто талант, ты – надежда не только украинского, а всего мирового спорта.

Тебе 19 лет.

Перед тобой могут быть открыты все дороги.

С твоей внешностью, харизмой и характером.

Но ты предпочитаешь тяжёлый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена.

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Ты выигрываешь олимпийскую медаль.

Тебя переполняют невероятные эмоции.

Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребёнка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.

Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки.

…

И тебя начинают травить.

Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты.

Озлобленных, пустых, бессмысленных.

Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами.

Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.

…

Ярослава, девочка наша, твой родной Город никому не даст тебя в обиду.

Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину - руководителя федерации лёгкой атлетики, вырастившей такую звезду.

…

Нет, не так.

Звезду.

Именно с большой буквы.

…

Любим тебя. Днепр гордится тобой.

И запомни в свои 19 лет одну простую истину.

На дураков не обижаются.

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