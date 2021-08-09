Ярослава, запомни: на дураков не обижаются!
Ты – молодая, красивая, светлая девочка.
Улыбчивая и скромная.
Ты не просто талант, ты – надежда не только украинского, а всего мирового спорта.
Тебе 19 лет.
Перед тобой могут быть открыты все дороги.
С твоей внешностью, харизмой и характером.
Но ты предпочитаешь тяжёлый, изнурительный, разрушительный для здоровья путь спортсмена.
Ты выигрываешь олимпийскую медаль.
Тебя переполняют невероятные эмоции.
Тебя – 19-летнюю девчонку, совсем ребёнка, юную, бестолковую, совсем не видящую никакой жизни за бесконечными изнурительными тренировками.
Ты делаешь фотографию. Может даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки.
…
И тебя начинают травить.
Тысячи диванных "патриотов", сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты.
Озлобленных, пустых, бессмысленных.
Борющихся за свободу и независимость, как правило, словами, а не делами.
Людей, которые замечают соринку в чужом глазу, но не видят бревна в собственном.
…
Ярослава, девочка наша, твой родной Город никому не даст тебя в обиду.
Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину - руководителя федерации лёгкой атлетики, вырастившей такую звезду.
…
Нет, не так.
Звезду.
Именно с большой буквы.
…
Любим тебя. Днепр гордится тобой.
И запомни в свои 19 лет одну простую истину.
На дураков не обижаются.
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