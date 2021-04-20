Японские ученые научились выявлять COVID-19 за пять минут

Ученые из японского научно-исследовательского института "Рикэн", Токийского университета и других учреждений сообщили о разработке нового метода тестирования на COVID-19.

Как сообщил портал NHK, с помощью специальной технологии микроскопического формообразования инфекцию можно обнаружить за пять минут. Для этого биоматериал помещается на предметное стекло с миллионом бороздок на квадратный сантиметр.

"Бороздки служат своеобразными микрокамерами. В каждой из них содержится реактив. Если образец на стекле содержит рибонуклеиновую кислоту коронавируса, то камера начинает излучать свет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в отличие от традиционного тестирования с помощью ПЦР новый метод не нуждается в амплификации рибонуклеиновой кислоты COVID-19, потому что позволяет обнаружить даже небольшое количество вируса в микрокамере.

"Новый тест занимает всего пять минут, тогда как на ПЦР требуется по крайней мере час или больше. Ученые говорят, что серийный выпуск этой технологии может быть налажен в течение нескольких лет", – пишет издание.

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