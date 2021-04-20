Японские ученые научились выявлять COVID-19 за пять минут
Ученые из японского научно-исследовательского института "Рикэн", Токийского университета и других учреждений сообщили о разработке нового метода тестирования на COVID-19.
Как сообщил портал NHK, с помощью специальной технологии микроскопического формообразования инфекцию можно обнаружить за пять минут. Для этого биоматериал помещается на предметное стекло с миллионом бороздок на квадратный сантиметр.
"Бороздки служат своеобразными микрокамерами. В каждой из них содержится реактив. Если образец на стекле содержит рибонуклеиновую кислоту коронавируса, то камера начинает излучать свет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в отличие от традиционного тестирования с помощью ПЦР новый метод не нуждается в амплификации рибонуклеиновой кислоты COVID-19, потому что позволяет обнаружить даже небольшое количество вируса в микрокамере.
"Новый тест занимает всего пять минут, тогда как на ПЦР требуется по крайней мере час или больше. Ученые говорят, что серийный выпуск этой технологии может быть налажен в течение нескольких лет", – пишет издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2021 года в Японии впервые в мире начали продавать тестовые наборы для обнаружения частиц коронавируса на поверхностях – к примеру, на дверных ручках, кранах и компьютерах.
В январе 2021 года израильский стартап Scentech Medical создал мгновенный дыхательный тест на коронавирус. По данным исследований, он работает с уровнем точности 98%.