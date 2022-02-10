Япония глазами украинца. В галерее Vakulenko откроется выставка Михаила Химича 'Мой Икигай'

С 10 февраля по 6 марта 2022 года в Киеве в галерее Vakulenko (ул. Костельная, 8) пройдет выставка украинского художника Михаила Химича под названием "Мой Икигай". На выставке будут представлены гравюры авторства Михаила Химича, объединенные в единую историю о Японию глазами украинцев.

Хотя японская культура в чем-то для нас экзотическая, но в своих глубинных проявлениях нам близка и понятна. Это и любование природой: снегопадом или ноябрем, умение радоваться прекрасным "мелочам" повседневного, делая из небольшого ожидания праздник или событие. Нестяжание, умение благородно проживать собственную бедность, наслаждаться уединенностью…

Много художественных откровений, и не только художественных, но и нравственных, несет в себе творчество мультипликатора, художника Хаяо Миядзаки: постоянный поиск и постановка вопроса: кто такой человек? Зачем мы живем? Что такое парные отношения, дружба, любовь, верность, самоотверженность?

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"Япония для меня – это образец высокого стиля. Японцы легко бросают мостики в европейскую культуру. Японцам хватает примерно 50 лет, чтобы сделать все то, что делают европейцы, только лучше," – рассказывает автор выставки Михаил Химич.

На выставке будут представлены маски японского театра Но. В современном мире есть тенденция делать смайлики, пытаться передать эмоции через простой визуальный образ, emoji. А вот в японских масках передаются такие оттенки эмоций, для которых даже ответных слов нет. Может быть, в японском языке есть. Например, вот такая эмоция: “Усталая пожилая женщина, которая немного сердита, но испытывает тягу к примирению". Нужно писать целое предложение, даже высокопоэтическое стихотворение, чтобы назвать эмоцию, воплощенную в японской маске.

"Не только как художник, но и в повседневной своей жизни я принял для себя такие основы японской эстетики как, например, Ваби, Саби," – говорит Михаил Химич.

"Ваби" переводится примерно как "скромная простота", а "саби" - "патина времени". Мы знаем, что если какая-то вещь новая, то она не так ценна для нас, как та вещь, которая несет в себе отметку времени.

Мы отличаем для себя как красивый естественный износ вещей от прикосновений рук, от действия солнца, воздуха, в целом времени. Дело, что несет на себе такой отпечаток, становится для нас драгоценным. В природе также есть такое состояние, когда проявляется подобная "износ", когда осенью опадают листья с деревьев, когда у старых деревьев сламываются ветви. Есть такие особенные состояния, когда действительно видишь красивым лицо, тело пожилого человека или зачатки старения в теле молодого. Это противоречит трендам современного потребительского рынка!

Это является особым состоянием "светлой душевной печали", которую можно назвать словами "печальное очарование одиночества". Вот эта патина времени и лирическое очарование одиночества сливаются во что-то одно.

“Эта выставка особенная глубиной погружения. Какая-то показалась фантастическая ситуация. У меня Япония ассоциируется с зимой. Нигде нет такого снега, как в Японии. Если японские поэты часто пишут стихи об осени, то у японских художников, графиков, как правило, основной мотив – зима. Их "зимние" работы мне очень близки. И сейчас в Киеве зима. Идя по улице, я вижу черно-белые деревья, снег, падающий с дерева, и это очень резонирует с Японией, и графикой японских мастеров", – рассказывает Михаил Химич.

В рамках выставки "Мой Икигай" также планируется коллаборация с украинской дизайнером одежды Любой Маликовой и командой DIS/Order. Будут представлены кимоно, платки и маски с принтами на основе гравюр Михаила Химич.

Икигай это то, для чего человек живет. Это смысл жизни. И это не какая-то ментальная конструкция, если бы, скажем, человек посвящал свою жизнь победе какой-то революции или еще чему-то такому. Нет. Икигай — это твое, то, что тебе лично нравится. Икигай очень тесно связан с тем, как ты представляешь себя: а кто ты на самом деле есть?