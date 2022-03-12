11 марта 2022 одной из новостей дня от украинских блоггеров и Telegram-каналов стала информация о том, что в Киеве был ликвидирован член российской ДРГ – бывший заместитель начальника СБУ Киевщины Дмитрий Демьяненко.

Простое утверждение, не вызывающее сомнений у рядового потребителя информации. Без улик, без фактажа, а просто был ликвидирован… Причем єто подавалось почти как шаг, который приближает Украину к победе.

Разберемся в этой ситуации более подробно.

Наши инсайдеры в правоохранительных органах сообщают, что бойцы оболонской ТРО получили от непроверенного источника информацию о передвижении по Киеву членов ДРГ на двух автомобилях. Одним из них (черная TOYOTA Camry) по городу по служебным вопросам передвигался украинский военный контрразведчик.

Видео дня

Указанным ТРО совместно с полком полиции особого назначения "Киев" и полком полиции "Миротворец" под общим руководством бывшего заместителя начальника Управления государственной охраны Украины генерала Владимира Дахновского и непосредственным руководством заместителя командира полка "Киев-1" подполковника полиции Вадима Третьяка была разработана специальная операция для задержания лиц, которые передвигаются на указанном автомобилем.

Силами полиции было зафиксировано движение Тойоты по улицам города и 09.03.2022 в 17 часов 02 минуты в районе ул. Садовой, 120 было начато задержание указанного автомобиля и Дмитрия Демьяненко, который в то время в нем находился.

Автомобиль Демьяненко остановился по команде из полицейского автомобиля на обочине и две полицейские машины расположились перед и за его автомобилем. Далее один из полицейских допускает роковую ошибку и при подходе к машине производит выстрел по неосторожности, после чего другие полицейские открывают шквальный огонь по авто Демьяненко, при этом расстреливая вместе с Тойотой свою машину и друг друга.

В итоге: полковник Демьяненко расстрелян в упор и погиб, полицейские ранены в результате дружественного огня, служебный автомобиль полиции расстрелян самими же сотрудниками полиции, руководитель операции Дахновский скончался через два часа после операции из-за сердечного приступа, ДБР ищет виновных. Доказательства причастности Демьяненко к разведывательно-подрывной деятельности отсутствуют.

Однако в моем распоряжении есть другие факты: Демьяненко это – сын, муж, отец троих детей, киевлянин, не покидавший город со дня начала войны, офицер, добросовестно исполнявший свой долг и занимавший одно из ведущих мест в организации обороны Киева, участник боевых действий на востоке Украины.

Руководители операции по задержанию Тойоты банально повелись на российскую информационную спецоперацию, не проверили полученные данные и вовлекли настоящих защитников Киева и Украины бойцов ТРО и честных полицейских в заведомо плохо спланированную и организованную спецоперацию. Теперь же указанные руководители, чтобы прикрыть свои трусливые задницы, разгоняют информацию, которая порочит честное имя Демьяненко и через подконтрольные им каналы сообщают, что он был якобы членом ДРГ.

При этом умалчивая тот факт, что ориентировка на вторую машину была также на машину Демьяненко, а источника своей информации они назвать так и не смогли.

А если бы Дмитрий вез в машине своих детей с женой на заднем сиденье, что бы тогда было? Мы можем делать еще много предположений, но вы можете сделать свой вывод пересмотрев видео со звуком.

Думайте!

PS В 13:00 Дмитрия похоронят на Байковом кладбище.

Война, в том числе информационная, берет свое…